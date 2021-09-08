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СК попросил арестовать подозреваемого в изнасиловании девушки в Москве

Иван Юминов

Происшествия
СК попросил арестовать подозреваемого в изнасиловании девушки в Москве
Фото: СК РФ

Следствие просит арестовать 32-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 8 сентября.

— По данным следствия, вечером 4 сентября 2021 года мужчина, подвозивший потерпевшую до дома, находясь в автомобиле на территории Северо-Западного административного округа города Москвы и воспользовавшись алкогольным опьянением пассажирки, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, — рассказала представитель ведомства.

Вскоре правоохранителям удалось установить личность мужчины. Его задержали в одном из аэропортов при попытке уехать из России.

Злоумышленника обвиняют по статье «Изнасилование», максимальный срок лишения свободы по ней составит шесть лет.

СК планирует ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Ведомство назначило проведение судебных экспертиз, а также продолжает расследование дела.

6 сентября в СК сообщили, что мужчина, подозреваемый в изнасиловании 20-летней девушки в Москве, признался еще в двух нападениях на женщин. Следствие дополнительно квалифицирует его действия по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», а также «Разбой».

По данным следствия, находясь в Перове 5 сентября, он подавил волю 20-летней потерпевшей к сопротивлению, а затем надругался над ней.

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