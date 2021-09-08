Строительство 17 домов по реновации продолжается в ЮАО Москвы

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Строительство 17 многоэтажек по программе реновации жилищного фонда столицы продолжается в Южном административном округе (ЮАО) города. При этом в восьми округах в настоящий момент осуществляется переселение горожан. Об этом в среду, 8 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в стадии проектирования находятся еще 15 объектов в ЮАО.

— С начала реализации программы в округе уже введено в эксплуатацию 10 домов, в том числе с начала этого года — пять новостроек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь жилых домов, — заявил глава ведомства.

При этом в округе под заселение уже передали восемь домов. Сюда переедут жители из 25 многоэтажек. Выселенные здания снесут или перепрофилируют под современные нужды.

Руководитель столичного департамента градостроительный политики Сергей Левкин добавил, что на юге города жилье предоставят семьям из 378 домов. До 2024 года почти шесть с половиной тысяч семей переедут в новое жилье, передает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 8 сентября, руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что специалисты ведомства проверят, как ведется строительство многоэтажки, которая возводится по программе реновации на улице Речников в ЮАО.