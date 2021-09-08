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Занятия для школьников во время выборов 17–19 сентября проведут в парках и музеях

Виктория Сикерина

Город
Занятия для школьников во время выборов 17–19 сентября проведут в парках и музеях
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Школы, в которых 17–19 сентября организуют участки избирательной комиссии, проведут выездные занятия для учеников в парках и музеях Москвы. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В ведомстве отметили, что образовательные учреждения заранее составят график учебных занятий и культурных мероприятий. При этом родителей школьников уже предупредили о необычном формате обучения в дни голосования.

— Для работы участковых избирательных комиссий с 17 по 19 сентября будут задействованы школьные здания. В связи с тем, что один из дней выборов выпадает на пятницу, для школьников организуют учебный процесс за пределами школьных зданий, — рассказали в пресс-службе.

Такие уроки проведут в парках тех же районов, где и находятся школы. Например, если образовательное учреждение расположено в центре города, то выездные занятия состоятся в Музее Московского Кремля, Московском зоопарке или Третьяковской галерее, передает телеканал «Москва 24».

Во вторник, 7 сентября, столичные предприниматели выделили еще одну квартиру для программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов отметил, что все квартиры, представленные в рамках акции, расположены в пределах старой Москвы и являются однокомнатными.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

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