Замглавы инженерных войск заподозрили во взяточничестве

Фото: СК РФ

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против замначальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева. Об этом ТАСС в среду, 8 сентября, рассказал источник в следственных органах.

На данный момент в СК решается вопрос об избрании Алахвердиеву меры пресечения.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до стократного размера взятки, пишет агентство.

В июле заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия был задержан в Иркутске по подозрению в получении взятки.

Следствие утверждает, что задержанный 27 июля получил в гостинице взятку в размере 15 миллионов рублей. Ее через посредника передал адвокат фигуранта одного из расследуемых управлением уголовных дел. За это задержанный должен был оказать давление на своих подчиненных, чтобы они прекратили уголовное преследование подопечного юриста. Отмечается, что взятку предложил человек, обвиняемый в мошенничестве и причинении имущественного ущерба.