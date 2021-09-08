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«Подлинный патриот»: Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Иван Юминов

Происшествия
«Подлинный патриот»: Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Фото: Администрация президента РФ

Приоритетом покойного главы МЧС Евгения Зиничева была защита национальных интересов. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в среду, 8 сентября.

— Жизнь Евгения Николаевича — яркий пример многолетнего служения стране и народу. Между нашими ведомствами сложилось тесное, конструктивное сотрудничество, основанное на полном взаимопонимании, — рассказал глава ведомства.

Зиничев своими приоритетами считал обеспечение безопасности граждан и государства, а также защиту национальных интересов, добавил Колокольцев. Покойный, по его словам, был честным и самоотверженным офицером, которого отличали стратегического мышление и отзывчивое отношение к людям.

В памяти коллег и друзей Зиничев останется подлинным патриотом и настоящим профессионалом, приводит слова Колокольцева «МВД Медиа».

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет.

Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

С полной биографией Евгения Зиничева можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».

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