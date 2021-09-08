В «Зените» ответили на отстранение Малкома и Клаудиньо

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В ФК «Зенит» обеспокоены ситуацией с санкциями ФИФА в отношении бразильских футболистов клуба Малкома и Клаудиньо. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

По его словам, футбольный клуб в ответ на письмо ФИФА направил в организацию и УЕФА просьбу детально прояснить сложившуюся ситуацию.

— На данный момент никаких четких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующих в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии, — отметил Антон Макаренко в интервью «Чемпионату».

ФИФА запретила футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб. Ограничения будут действовать до 14 сентября. Футболисты пропустят матч с «Челси» в Лиге чемпионов.

При этом 5 сентября через несколько минут после начала отборочный матч на чемпионат мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии оказался прерван. Аргентинские футболисты покинули поле.

Матч начался в бразильском Сан-Паулу в 22:00 и практически сразу оказался приостановлен. На поле вышли посторонние люди. Причиной этому послужило нарушение протокола по коронавирусной инфекции.