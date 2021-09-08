Росстат зафиксировал падение цены на сезонные овощи

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Стоимость капусты, лука, картофеля и моркови упали за последнюю неделю в России. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, цены на лук снизились на 0,33 процента, на картофель и капусту — на 1,77 процента, а на морковь — на 3,45 процента.

При этом огурцы и помидоры начали дорожать в указанный период времени на 1,04 и 1,31 процента соответственно.

В Росстате отметили, что на неделе с 24 по 30 августа стоимость белокочанной капусты стала ниже на 1,74 процента. Это говорит о том, что уже вторую неделю подряд цена на данный овощ падает.

— В августе значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свекла подешевела на 42,9 процента , морковь — на 34,8 процента, картофель — на 17 процентов, виноград — на 15,8 процента, помидоры — на 15,6 процента, огурцы — на 13,9 процента. Вместе с тем цены на лимоны выросли на 24,1 процента, апельсины — на 5,7 процента, чеснок — на 3,7 процента, сухофрукты — на 1,7 процента, — добавили в Росстате.

Также на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики указали, что цены на мясную продукцию за минувшую неделю выросли. Например, стоимость свинины увеличилась на 2,5 процента, говядины — на 1,6 процента, а на изделия из птицы — на 0,9 процента.

в субботу, 4 сентября, эксперты рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», кто виноват в подорожании продуктов и как избежать взрывного роста цен.