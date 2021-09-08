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Сергей Собянин рассказал о главном достижении на посту мэра Москвы

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин рассказал о главном достижении на посту мэра Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что создание городских проектов, где люди чувствуют себя главными, является его основным достижением на посту.

— С моими достижениями — это вы уж сами определяйтесь. Для меня было важно запустить изменения не в одной сфере, а во всех сразу, — отметил глава города.

Так, на ВДНХ восстановили старину и общественные пространства, а в районах обновили улицы, парки и площади. В сферах здравоохранения, транспорта, культуры и строительства стояла задача сделать город удобным и комфортным для москвичей, подчеркнул он.

Люди чувствуют себя главными, когда приходят в центры «Мои документы», они ощущают искренний сервис, добавил мэр. Городские власти стараются делать все проекты с этой идеологией, чтобы город и отношение к нему менялись, приводит слова Собянина «КП».

8 сентября мэр также рассказал, что рядом с Ленинградским вокзалом в столице появится еще один — для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Через полтора года, по его словам, также будет построен МЦД-4, что создаст огромный транспортный узел с пересечением двух диаметров и ВСМ.

Открытие железной дороги позволит сократить время в пути до Петербурга до двух с половиной часов — это на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане». Протяженность трассы составит около 680 километров. В Москве поезда будут делать остановки на Ленинградском вокзале, а также на станциях Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

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