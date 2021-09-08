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Минэкономразвития раскрыло уровень годовой инфляции в России

Иван Юминов

Экономика
Минэкономразвития раскрыло уровень годовой инфляции в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Годовая инфляция в России по состоянию на 6 сентября составила 6,74 процента. Это следует из данных Минэкономразвития в среду, 8 сентября.

— За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07 процента (0,09 процента неделей ранее), — говорится в документе.

В целом в годовом выражении инфляция составила 6,74 процента по состоянию на 6 сентября, отмечается на сайте ведомства.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса продолжается довольно высокими темпами, но данный процесс связан с рисками инфляции. Он добавил, что регулярно обсуждает с правительством вопросы экономики, так как необходимо «сверять часы» и координировать работу.

В начале июня глава государства отметил, что одними из наиболее актуальных проблем в стране являются инфляция и рынок труда. Уровень безработицы, по его словам, необходимо восстановить до 4,7 процента, как было до пандемии.

Путин также выразил надежду, что инфляция в 2021 году понизится до пяти процентов. Он напомнил, что на тот момент уровень инфляции в России составлял 5,8 процента.

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