Путин предупредил о рисках инфляции при восстановлении мировой экономики

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса продолжается довольно высокими темпами, но данный процесс связан с рисками инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 27 июля.

— Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками, — рассказал глава государства.

Путин добавил, что регулярно обсуждает с правительством вопросы экономики, так как необходимо «сверять часы» и координировать работу, отмечает РИА Новости.

В начале июня Путин заявил, что одними из наиболее актуальных проблем в стране являются инфляция и рынок труда. Уровень безработицы, по его словам, необходимо восстановить до 4,7 процента, как было до пандемии.

Глава государства также выразил надежду, что инфляция в 2021 году понизится до пяти процентов. Он напомнил, что в настоящее время уровень инфляции в России составляет 5,8 процента.