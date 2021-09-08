Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и одиннадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов и три отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Аэроэкспрессы в Шереметьево изменят график в выходные 11 и 12 сентября. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге.