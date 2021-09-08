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Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и одиннадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов и три отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Аэроэкспрессы в Шереметьево изменят график в выходные 11 и 12 сентября. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге.

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