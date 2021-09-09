Синоптики сообщили москвичам о погоде 9 сентября

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В четверг, 9 сентября, столичный регион останется на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17-19 градусов. В Подмосковье температура ожидается 14-19 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе по медицинской оценке индифферентная, с комфортными температурами, атмосферное давление в пределах нормы, кислородный режим благоприятный. Такие внешние условия не предъявляют повышенных требований к адаптационным механизмам организма. У метеозависимых людей гораздо реже развиваются осложнения, связанные с влиянием погоды.

Комфортная, теплая, солнечная осенняя погода позволяет больше бывать на свежем воздухе, что благотворно влияет на нервную систему, улучшается функция дыхания и организм насыщается кислородом, снижаются проявления гиподинамии и нормализуется сосудистый тонус.

Синоптик рассказал, какое бабье лето ждет москвичей. Температура до плюс 20–23 градусов ожидается в столице на этой неделе.