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Синоптик рассказал, какое бабье лето ждет москвичей

Юлия Курганова

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Синоптик рассказал, какое бабье лето ждет москвичей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Бабье лето с температурой до плюс 20-23 градусов ожидает жителей столицы на этой неделе. Но оно не будет классическим, потому что будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— С четверга по субботу,9-11 сентября, температурный фон будет 18-20 градусов тепла, а в воскресенье, 12 сентября, — даже до плюс 23 градусов. При этом погода не будет антициклонической. Ливневых или нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие и кратковременные осадки будут, так что будет такое неклассическое бабье лето, — рассказал он, передает ТАСС.

Вильфанд рассказывал, что бабье лето придет в столицу в середине этой недели. В среду, 8 сентября, температура воздуха достигнет 15 градусов тепла.

Экс‑ураган «Ида» принесет потепление в Московский регион. Ураган во вторник, 7 сентября, образовал теплый фронт над Москвой и областью, провоцируя небольшие дожди, но позднее благодаря экс-урагану в регион придет тепло.

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