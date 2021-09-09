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Световые колонны зажглись в Нью-Йорке в память о терактах 11 сентября

Юлия Курганова

В мире
Световые колонны зажглись в Нью-Йорке в память о терактах 11 сентября
Фото: youtube.com

В Нью-Йорке прошла репетиция ежегодной церемонии Tribute of Light, проходящей в память о терактах 2001 года в Соединенных Штатах. Видео с места событий появились в соцсети Twitter.

Две колонны света поднялись в небо, символизируя уничтоженные террористами башни-близнецы 11 сентября 2001 года.

Церемония будет проходить в ночь с 11 на 12 сентября.

Байден приказал рассекретить ряд документов по терактам 11 сентября. Так, глава государства дал старт процедуре их публикации в пятницу, 3 сентября.

11 сентября 2001 года террористы угнали два пассажирских лайнера и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще одно воздушное судно с террористами врезалось в западное крыло Пентагона, четвертый самолет упал и разбился возле города Питтсбург.

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