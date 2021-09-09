Москвичи старшего поколения смогут бесплатно получить дополнительное образование

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Жителей Москвы старше 50 лет приглашают пройти курсы повышения квалификации или освоить дополнительную профессию в учебном центре «Профессионал». Для них подготовлены более 30 различных учебных программ — от IT-специальностей и до разработки собственных онлайн-курсов.

Большинство программ можно посетить дистанционно. Услугами центра за 2021 год уже воспользовались 350 пожилых москвичей. Среди востребованных ими курсов больше всего внимания получили программы обучения «1С», курсы по управлению закупками, бухгалтерскому учету. Они учились 3D-моделированию, веб-программированию, SMM и интернет-маркетингу.

Осваивание нового со временем становится все сложнее, но специалисты помогут погрузиться в профессию.

— После обучения наши выпускники продолжают успешно работать по своей профессии или находят работу в смежных направлениях. Некоторые осваивают информационные технологии и переходят в совершенно новую для себя сферу, — рассказала директор центра «Профессионал» Елена Круглицкая.

Для обучающихся в центре существуют целевые программы от работодателей — после окончания курса человек сразу получает трудоустройство, а компания умелого сотрудника.

Начать обучение можно после обращения в центр занятости населения или оформления заявки на сайте. Документы можно оформить дистанционно, передает официальный портал мэра Москвы.

В июле пожилые москвичи поделились своими спортивными достижениями. В честь дня рождения проекта «Мой социальный центр» организаторы запустили фоточеллендж «Курс на ЗОЖ», в рамках которого каждый желающий горожанин старше 55 лет мог опубликовать в соцсетях свой снимок с хештегом #курсназож с пометкой @moitsentr. Участники конкурса продемонстрировали спортивные успехи, среди которых прыжки с парашютом или катание на скейтборде.