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Шесть индустриальных кварталов появится на северо-востоке Москвы

Илья Ашуров

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Шесть индустриальных кварталов появится на северо-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на северо-востоке столицы реорганизуют шесть территорий. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, территории, о которых идет речь, в настоящее время используются неэффективно. Для их реорганизации привлекут свыше 365 миллиардов рублей инвестиций. При этом бюджетный эффект от реализации проектов составит 37 миллиардов рублей в год.

— Общая площадь этих участков превышает 49 гектаров. Проект даст городу новые рабочие места: их будет создано порядка 44 тысяч. Также там появятся новые школы, детские сады и поликлиники, — заключил заместитель мэра.

По два индустриальных квартала появятся в районах Северное Медведково и Бутырский, еще по одному — в Алтуфьевском и Отрадном, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о реорганизации бывшей промышленной зоны Октябрьское поле в столичном районе Щукино. Он отметил, что строительство новых объектов в городе не только превращает районы Москвы в современные кварталы, но и помогает создать в городе новые места для трудоустройства.

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