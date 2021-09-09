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Пожарная сигнализация сработала в российском модуле «Звезда» на МКС

Илья Ашуров

Происшествия
Пожарная сигнализация сработала в российском модуле «Звезда» на МКС
Фото: Роскосмос

Ночью 9 сентября на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда» сработала пожарная сигнализация. Об этом свидетельствуют переговоры экипажа с подмосковным Центром управления полетами, которые транслирует NASA.

Около пяти утра по московскому времени российский космонавт Олег Новицкий во время переговоров с Землей сообщил, что экипаж чувствует запах гари и видит дым, а в модуле «Звезда» сработала сигнализация. Позже в районе медицинского шкафа было выявлено наличие вредных веществ.

Также о запахе сгоревшего пластика сообщил астронавт Тома Песке. По его словам, запах проник в американскую часть станции через систему вентиляции.

Российские космонавты осмотрели пространство в районе, где наблюдался дым, однако источник дыма и запаха гари не обнаружили. Для очистки атмосферы станции от вредных веществ они включили фильтр.

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция. В ее состав входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, француз Том Песке, японец Акихико Хосиде , а также американцы Меган МакАртур, Шейн Кимброу и Марк Ванде Хай, передает РИА Новости.

1 сентября Олег Новицкий и Петр Дубров с борта МКС поздравили школьников с Днем знаний. Космонавты посоветовали ученикам найти такое дело, которое будет полезно для всего человечества и интересно для них самих.

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