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От Кинга до Глуховского: названы десять самых популярных книг у москвичей

Михаил Алимов

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От Кинга до Глуховского: названы десять самых популярных книг у москвичей
Фото: Анна Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России очень любят читать и жители Москвы тому подтверждение. В этом году спрос на бумажную литературу, заказанную через платформу Авито, вырос в городе на 49 процентов. А в целом по стране — на 46. О том, какие книги наиболее популярны у москвичей, «ВМ» рассказали в пресс-службе компании.

Эксперты сервиса изучили предпочтения жителей столицы в разделе «Книги» на их сайте за 2021 год. Самыми востребованными оказались фэнтези, фантастика, литература по саморазвитию и детские книги.

— Несмотря на популярность электронных книг, многие россияне все же предпочитают читать бумажные варианты произведений. Например, в этом году интересоваться книгами на сайте стали на 46 процентов больше, чем в прошлом году. На Авито можно найти как раритетные издания книг, пользующихся популярностью у коллекционеров и библиофилов, так и новинки, недавно поступившие в продажу, — цитирует пресс-служба руководителя категории Lifestyle Алексея Козловского.

Самой популярной в Москве стала сага о Гарри Поттере от английской писательницы Джоан Роулинг. «Мальчик, который выжил» уже давно прочно обосновался в сердцах россиян и его популярность только растет. Отмечается, что в 2021 году его искали в Москве на 54 процента чаще, чем в прошлом. Больше всего люди интересовались первой, второй и пятой частями саги.

На втором месте находятся книги от маэстро ужасов Стивена Кинга. В 2021 году его произведения искали на 46 процентов больше людей. А в Москве этот показатель увеличился на 39 процентов. Популярнейшими стали книги «Ярость», «Оно», «Темная Башня» и «Противостояние».

Третью строчку занял Геральт из Ривии и автор его приключений Анджей Сапковский. «Ведьмак» стали искать на 15 процентов больше, а в столице за приключениями охотника на монстров следят на 19 процентов больше любителей фэнтези.

Четвертая позиция у отечественного автора. «Метро 2033» от Дмитрия Глуховского в этом году стало активно набирать поклонников. В России его популярность выросла на 39 процентов, а москвичи ищут книги на 49 процентов чаще.

На пятом месте находится «Богатый папа, бедный папа» от Роберта Кийосаки. Книга о финансовой грамотности получила взрывной рост популярности — ее начали искать на 97 процентов чаще, чем в 2020 году. А в Москве этот показатель вырос в 2,5 раза.

Шестая позиция за «Властелином колец» Толкина. Приключения в Средиземье все также манят людей по всей стране. Это произведение не теряет своих позиций, а на Авито его начали искать на 44 процента чаще. Москвичи интересуются книгой на 47 процентов чаще, чем в прошлом году.

На седьмой позиции находится детская литература. Цикл произведений «Коты-воители» Эрин Хантер интересует юных читателей все больше. По России рост составил 73 процента, а в Москве — в 2,1 раза.

Восьмое место занимает не автор, а целая вселенная. Книги по «Сталкеру» пишут многие российские писатели, и людям они нравятся. Поисковый запрос «сталкер» на сайте стал популярнее на 41 процент. В Москве — на 43 процента. Эксперты отмечают, что на это повлиял грядущий выход компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».

Девятая строчка за мастером интриг и смерти второстепенных персонажей Джорджем Мартиным. Цикл «Песнь льда и пламени», многим знакомый как «Игра престолов», не теряет популярности. На 43 процента чаще стали искать книги по стране, а москвичи интересовались произведениями на 63 процента чаще.

Завершает топ-10 бумажных книг, популярных в Москве, «Магия утра» Хэла Эдларда. Писатель обещает научить людей некоторым утренним ритуалам, которые смогут зарядить энергией на весь день. Тогда он будет проведен с пользой, а самочувствие человека значительно улучшится. Россияне точно хотят скрасить свое утро — в стране популярность книги выросла на 93 процента в 2021 году. В Москве этот показатель вырос на 92 процента.

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