Телеведущий Тимур Соловьев назвал преимущество электронного голосования

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На предстоящих в сентябре выборах часть избирателей сможет проголосовать в онлайн-формате. Такой способ подачи голоса будет особенно удобен тем, кто находится на отдыхе или в командировке. Подобную точку зрения высказал ведущий Первого канала Тимур Соловьев.

— Друзья, многих из вас голосование застанет на отдыхе, на каникулах или, может быть, в служебной командировке. Так вот, для вас есть возможность проголосовать дистанционно, онлайн. Заходите на портал mos.ru, переходите в личный кабинет и нажимайте кнопку «Проголосовать», — рассказал телеведущий.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.

В понедельник, 6 сентября, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут следить за выборами в Госдуму.