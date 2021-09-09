Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Еще 18 380 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Илья Ашуров

Общество
Еще 18 380 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 18 380 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

При этом 7,5 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Еще 18 380 новых случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России лидирует Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 1801 случай заболевания коронавирусом. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах выявлено 1380 и 525 случаев заболевания COVID-19 соответственно.

Еще 18 380 новых случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 794 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 19 639 пациентов.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последний препарат Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Его необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

Читайте также:
КоронавирусРоссияофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте