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Московские врачи вылечили от коронавируса 1461 пациента за сутки

Михаил Алимов

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Московские врачи вылечили от коронавируса 1461 пациента за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1461 пациент. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает «Оперштаб Москвы».

Таким образом общее число москвичей, которых медики вылечили от COVID-19 за время пандемии, увеличилось до 1 460 093.

Московские врачи вылечили от коронавируса 1461 пациента за сутки

Отмечается, что за сутки зафиксировали 1801 новый случай коронавируса, в больницу были доставлены 480 человек. К аппарату ИВЛ подключили 262 пациента, передает Telegram-канал оперштаба.

В 85 регионах страны выявили 18 380 случаев коронавируса за минувшие сутки. При этом 7,5 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, было зафиксировано 794 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 19 639 пациентов.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19, включая «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорону». Последнюю на данный момент вакцину — «ЭпиВакКорону-Н» — Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Его необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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