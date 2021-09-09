Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петр Толстой обсудил с экспертами вопросы образования

Павел Гриднев

Общество
Петр Толстой обсудил с экспертами вопросы образования
Фото: Ольга Крылова

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости изменений в системе образования в ходе круглого стола, посвященного современным тенденциям и требованиям к образовательному процессу. Участие в мероприятии приняли известный общественный деятель Евгений Нифантьев, преподаватели и директоры школ, руководители медицинских учреждений, представители родительского сообщества.

— Система образования нуждается в изменениях. Во-первых, необходимо уходить от банального натаскивания учеников на сдачу ЕГЭ, я вообще уверен, что Болонская система обучения не прижилась в наших широтах и наносит только вред. Школа должна давать знания, учить детей обретать новые умения и навыки, учить ребят ориентироваться в современном мире, задавать основы морально-нравственного воспитания, — сказал Толстой.

Необходимо снять часть нагрузки и с преподавателей, которые, как считает Толстой, слишком много времени вынуждены тратить на заполнение бумаг и отчетов.

— Нужно освобождать время педагогам для самообразования, для общения с семьей, для внеклассного общения с детьми. Школа должна вовлекать родителей в совместный процесс обучения и воспитания детей. Школа должна стать центром социальной жизни района, объединять людей, — подчеркнул Толстой.

По мнению Евгения Нифантьева, одной из наиболее актуальных проблем для современных детей является излишняя привязанность к гаджетам.

— У меня трое детей, они дошколята. Пока я «административными» методами не даю им возможности проводить в интернете больше времени, чем разрешают родители. Но в школе контроль теряется — на переменах, в классе дети постоянно используют гаджеты. Это ведет не только к ухудшению физического здоровья — негативно влияет на осанку, зрение, но и влияет на психологическое здоровье.

Я бы хотел поднять вопрос о «цифровой гигиене» в обществе. Чтобы дети не теряли возможность нормальной социализации, нужно предлагать им интересные занятия. Нужны кружки, спортивные секции. Мы, взрослые, в определенной степени должны ограждать детей от излишнего использования гаджетов, — сказал Нифантьев.

Петр Толстой напомнил о недавней встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. По словам Толстого, в разговоре с мэром вице-спикер Госдумы предложил рассмотреть возможность создания московского стандарта школы.

— Ключевое внимание нужно уделять укреплению материально-технической базы школ. Мы видим, как в Москве открываются новые школы, построенные по всем современным стандартам, хочется, чтобы и старые школы преображались, чтобы они подтягивались к этому стандарту. В Москве по инициативе мэра стартует программа капремонта школ, уверен, что она поможет сделать так, чтобы новый стандарт образования был доступен всем школьникам города, — сказал Толстой.

Важно, что в российских школах учебный год начался в формате очного обучения. По мнению Толстого, дистанционка не способна в полной мере заменить очное образование.

— Новый учебный год начался в очном формате. Все разговоры о том, что можно внедрять смешанное обучение и активно использовать форматы дистанционного обучения в школах, лично я считаю вредными для современной школы. Обучение глаза в глаза, когда учителя видят своих учеников, могут живо отреагировать на их эмоции, поддержать, направить, намного эффективнее цифрового бездушного формата, — подчеркнул Толстой.

Вице-спикер Госдумы отдельно поблагодарил педагогов, которые, несмотря на все сложности, достойно провели предыдущий учебный год.

— Хочу поблагодарить наших педагогов за работу в пандемию. Много говорят и заслуженно, что врачи проявили себя настоящими героями, но и учителя по всей стране сумели перестроить свою работу, и, несмотря на тяжелые условия, учебный процесс сорван не был. Хотя далось это тяжело как самим учителям, так и ученикам, — сказал Толстой.

Отдельно он остановился на теме предпрофильного обучения: эта работа также идет в столичных школах:

— В этом году в Москве заработали медиаклассы (дети уже учатся в инженерных, педагогических, медицинских классах), но нужно сделать так, чтобы отбор детей в предпрофильные классы был максимально прост и прозрачен, чтобы не создавались дополнительные барьеры.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте