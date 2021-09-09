Петр Толстой обсудил с экспертами вопросы образования

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости изменений в системе образования в ходе круглого стола, посвященного современным тенденциям и требованиям к образовательному процессу. Участие в мероприятии приняли известный общественный деятель Евгений Нифантьев, преподаватели и директоры школ, руководители медицинских учреждений, представители родительского сообщества.

— Система образования нуждается в изменениях. Во-первых, необходимо уходить от банального натаскивания учеников на сдачу ЕГЭ, я вообще уверен, что Болонская система обучения не прижилась в наших широтах и наносит только вред. Школа должна давать знания, учить детей обретать новые умения и навыки, учить ребят ориентироваться в современном мире, задавать основы морально-нравственного воспитания, — сказал Толстой.

Необходимо снять часть нагрузки и с преподавателей, которые, как считает Толстой, слишком много времени вынуждены тратить на заполнение бумаг и отчетов.

— Нужно освобождать время педагогам для самообразования, для общения с семьей, для внеклассного общения с детьми. Школа должна вовлекать родителей в совместный процесс обучения и воспитания детей. Школа должна стать центром социальной жизни района, объединять людей, — подчеркнул Толстой.

По мнению Евгения Нифантьева, одной из наиболее актуальных проблем для современных детей является излишняя привязанность к гаджетам.

— У меня трое детей, они дошколята. Пока я «административными» методами не даю им возможности проводить в интернете больше времени, чем разрешают родители. Но в школе контроль теряется — на переменах, в классе дети постоянно используют гаджеты. Это ведет не только к ухудшению физического здоровья — негативно влияет на осанку, зрение, но и влияет на психологическое здоровье.

Я бы хотел поднять вопрос о «цифровой гигиене» в обществе. Чтобы дети не теряли возможность нормальной социализации, нужно предлагать им интересные занятия. Нужны кружки, спортивные секции. Мы, взрослые, в определенной степени должны ограждать детей от излишнего использования гаджетов, — сказал Нифантьев.

Петр Толстой напомнил о недавней встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. По словам Толстого, в разговоре с мэром вице-спикер Госдумы предложил рассмотреть возможность создания московского стандарта школы.

— Ключевое внимание нужно уделять укреплению материально-технической базы школ. Мы видим, как в Москве открываются новые школы, построенные по всем современным стандартам, хочется, чтобы и старые школы преображались, чтобы они подтягивались к этому стандарту. В Москве по инициативе мэра стартует программа капремонта школ, уверен, что она поможет сделать так, чтобы новый стандарт образования был доступен всем школьникам города, — сказал Толстой.

Важно, что в российских школах учебный год начался в формате очного обучения. По мнению Толстого, дистанционка не способна в полной мере заменить очное образование.

— Новый учебный год начался в очном формате. Все разговоры о том, что можно внедрять смешанное обучение и активно использовать форматы дистанционного обучения в школах, лично я считаю вредными для современной школы. Обучение глаза в глаза, когда учителя видят своих учеников, могут живо отреагировать на их эмоции, поддержать, направить, намного эффективнее цифрового бездушного формата, — подчеркнул Толстой.

Вице-спикер Госдумы отдельно поблагодарил педагогов, которые, несмотря на все сложности, достойно провели предыдущий учебный год.

— Хочу поблагодарить наших педагогов за работу в пандемию. Много говорят и заслуженно, что врачи проявили себя настоящими героями, но и учителя по всей стране сумели перестроить свою работу, и, несмотря на тяжелые условия, учебный процесс сорван не был. Хотя далось это тяжело как самим учителям, так и ученикам, — сказал Толстой.

Отдельно он остановился на теме предпрофильного обучения: эта работа также идет в столичных школах:

— В этом году в Москве заработали медиаклассы (дети уже учатся в инженерных, педагогических, медицинских классах), но нужно сделать так, чтобы отбор детей в предпрофильные классы был максимально прост и прозрачен, чтобы не создавались дополнительные барьеры.