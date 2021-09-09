Житель Ижевска подозревается в организации убийств через даркнет

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Полицейские задержали жителя Ижевска, подозреваемого в организации убийств через даркнет. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления «М» ФСБ России задержали предполагаемого участника группы, оказывавшей криминальные услуги в так называемом теневом сегменте сети «Интернет», — заявила она.

Мужчина проживал в Ижевске. Он был администратором одного из аккаунтов, через которые группа общалась с заказчиками. У него изъяли технику, телефоны, банковские карты и прочие материалы, которые правоохранители используют в расследовании.

Волк сообщила, что указанную группу подозревают в убийстве супругов в Кольчугинском районе Владимирской области. Именно в результате расследования уголовного дела по этому преступлению оперативники обнаружили группу в даркнете.

Кроме того, члены группы могут быть причастны к приготовлению убийства жителя Ленинградской области и нескольким другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

— В настоящее время фигурант проверяется на причастность к совершению иных криминальных деяний, — передает ее слова МВД Медиа.