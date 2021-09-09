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Песков: Конкретных прикидок о возможной встрече Путина и Байдена нет

Илья Ашуров

Политика
Песков: Конкретных прикидок о возможной встрече Путина и Байдена нет
Фото: Администрация президента РФ

Контакты между Россией и США осуществляются по разным каналам. Однако в настоящее время нет конкретных планов касательно встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет, — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы готовящейся встрече между лидерами двух государств.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Эксперт-американист Малек Дудаков в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что отношения России и США в ближайшее время не улучшатся, а останутся на прежнем холодном уровне. Точек соприкосновения между странами нет, хотя найти возможность для диалога вполне реально.

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