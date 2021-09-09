Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу по «Дружбе»

Илья Ашуров

Политика
Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу по «Дружбе»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Белорусская государственная компания «Белнефтехим» приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» до 13 сентября. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

По его словам, прокачка остановлена в направлении Словакии и Венгрии. Причиной остановки является получение Белоруссией партией нефти из Украины.

— До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Белоруссии, — заявил представитель нефтяной компании.

Нефтепровод «Дружба» простирается от Самарской области до Германии, проходя по территории Белоруссии, Украины, Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы получают благодаря нему нефть, также страна обеспечивает дальнейший транзит в Европу, передает ТАСС.

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов рассказал «Вечерней Москве», как спрос на нефть скажется на курсе рубля. По его словам, сейчас Россия по добыче нефти догоняет США, и пока это можно назвать положительной динамикой. С точки зрения каких-то перспектив на будущее сейчас сложно давать четкие прогнозы.

Читайте также:
БелоруссияРоссияНефть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте