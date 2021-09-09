Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу по «Дружбе»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Белорусская государственная компания «Белнефтехим» приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» до 13 сентября. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

По его словам, прокачка остановлена в направлении Словакии и Венгрии. Причиной остановки является получение Белоруссией партией нефти из Украины.

— До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Белоруссии, — заявил представитель нефтяной компании.

Нефтепровод «Дружба» простирается от Самарской области до Германии, проходя по территории Белоруссии, Украины, Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы получают благодаря нему нефть, также страна обеспечивает дальнейший транзит в Европу, передает ТАСС.

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов рассказал «Вечерней Москве», как спрос на нефть скажется на курсе рубля. По его словам, сейчас Россия по добыче нефти догоняет США, и пока это можно назвать положительной динамикой. С точки зрения каких-то перспектив на будущее сейчас сложно давать четкие прогнозы.