Психолог Вероника Степанова объяснила, как уберечь детей от нападения маньяков

Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог и видеоблогер Вероника Степанова дала советы, как уберечь детей от насилия и нападения на них маньяков.

Блогер рассказывает, что прежде всего взрослым необходимо снять с себя розовые очки и понять, что опасность может поджидать ребенка где угодно. Педофилом может быть как маргинал, так и человек с блестящим образованием и глубокими познаниями в той или иной сфере. По ее мнению, нужно сделать максимально прозрачным общение детей с педагогами, нянями и тренерами мужского пола. В качестве примера она приводит мексиканские школы, которые работают в открытом формате, то есть уединиться в таком помещении практически невозможно.

Во-вторых, необходим постоянный контроль со стороны психологов и родителей.

— Нужно, чтобы психологов было много как в школах, так и в детских садах. Специалист должен замечать, если с ребенком что-то не так, потому что он молниеносно выдает эту реакцию. Чаще всего ребенок замыкается, могут возникнуть ночные кошмары, энурез, жуткие картинки, которые он начинает рисовать, панические атаки. Ребенок может нехарактерно себя вести. На это нужно обратить внимание. Наблюдательные родители это сразу узнают, — объясняет специалист в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Зачастую насилие исходит от близких родственников или знакомых семьи. Чтобы это распознать, нужно просто пронаблюдать за поведением детей.

— Ребенок начинает вести себя странно в присутствии этого человека. И этот человек тоже может вести себя странно. Между ними как будто есть какой-то секретик, который почти в буквальном смысле висит в воздухе, — объясняет Степанова.

Чтобы предотвратить насилие, взрослым нужно быть более бдительными и настороженными. Степанова советует интересоваться у детей, которые находятся в сопровождении мужчин, о том, куда они идут, кто этот взрослый, который рядом, и в случае необходимости сообщать о подозрительных ситуациях в полицию. Иногда достаточно просто поднять шум.

— Педофилы — люди пугливые, спугнуть их труда не должно составить, — рассказывает психолог.

Ранее психолог рассказала, каких детей выбирают педофилы в качестве жертв.