Эксперт не исключил перевода всех автомобильных документов в «цифру»

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Вслед за свидетельством о регистрации другие документы автовладельцев также будут постепенно дублироваться в интернете. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Максим Кадаков.

Специалист подчеркнул, что при переводе документов в онлайн-формат используются похожие технологии.

— Думаю, в будущем мы увидим и другие автомобильные документы в виде QR-кодов. Технология плюс-минус одна и та же, просто базы данных разные, — рассказал эксперт.

Он отметил, что для надежной работы такой системы сотрудникам ГИБДД и автомобилистам необходим стабильный выход в интернет в любой точке страны.

Также эксперт обратил внимание, что перевод документов в цифровой формат вряд ли скажется на количестве подделок.

— Инспектора уже сейчас могут проверять документы в базе данных. Однако они также могут оценить документ визуально: наметанный глаз отлично чувствует липу, — заключил Кадаков.

Российские автолюбители получили возможность хранить свидетельство о регистрации автомобиля в приложении «Госуслуги.Авто». Документ можно предъявить инспектору ГИБДД в виде QR-кода. Нововведение пока не освобождает автомобилистов от необходимости возить с собой оригинал документа.