Спецпредставитель президента рассказал о новейших технологиях для диагностики COVID-19

Фото: Pixabay

Технологии, которые будет контролировать прием лекарств пациентами и оценивать эффективность лечения, например, от коронавируса, радикально улучшат качество жизни людей. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерей Москвы» рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня есть три технологических блока, которые работают на диагностику коронавируса. Первый заключается в исследовании кашля человека на основе аудиоданных. Технология не ставит диагноз, но позволяет отнести человека к группе риска. Например, она уже готова и может функционировать в рамках «пилота». Кроме того, технология позволяет диагностировать не только COVID-19, но и широкий круг других заболеваний, связанных с заболеваниями легких.

Кроме того, другая технология позволяет осуществлять дистанционное наблюдение и контроль за лечебным состоянием пациента с помощью так называемых цифровых таблеток.

— Уже при приеме лекарств можно четко фиксировать, была ли эта таблетка принята или нет, достигла она нужной части организма или нет, и автоматически это связывать с цифровой диагностикой человека в процессе его лечения, сопровождения его лечения. Если такая новая технология произойдет, это будет радикальное изменение по улучшению качества жизни человека. По сути, сможем доктора дома иметь, — сказал Песков.

Еще одна технология на основе сбора данных исследований компьютерной томографии, которые были получены в период пандемии коронавируса, может применяться для диагностики онкологических заболеваний граждан.