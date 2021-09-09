Судмедэксперт рассказал, о чем может «сообщить» тело еще до вскрытия

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

После вскрытия судмедэксперты могут получить много информации о состоянии человека, его здоровье и причинах смерти. Однако часть сведений о погибшем специалисты получают уже во время первичного осмотра трупа.

Так, прежде чем приступать к вскрытию, врач-судмедэксперт тщательно осматривает тело. Среди прочего он может определить: какая рука у усопшего была ведущей, злоупотреблял ли он алкоголем и многое другое.

— Даже при осмотре трупа я могу сказать, допустим, правша или левша. Была ли физическая нагрузка, какое было питание, были ли злоупотребления спиртными напитками, — рассказал специалист.

После вскрытия врачи получают уже более подробную информацию. Например, данные о патологии органов и о механике полученных травм. Кроме того, именно вскрытие позволяет определить, какие именно повреждения стали причиной смерти человека, сообщает издание «Царьград».

Более половины пациентов, которых госпитализируют с инфарктом, не обращают внимания на немаловажные симптомы в организме. О том, как распознать надвигающийся недуг, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.