Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пьяного помощника прокурора, который набросился на водителя такси в Москве, уволили со службы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 сентября, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По результатам служебной проверки он уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника, — заключила Нефедова.

По словам источника «ВМ», выпившего помощника прокурора вывел из себя таксист, который, по его мнению, остановился слишком далеко от него и его друзей. Экс-представитель ведомства сел в машину и начал оскорблять водителя. Помимо этого мужчина несколько раз ударил по лицу водителя служебным удостоверением.

После того как таксист отвез выпивших друзей в пункт назначения, он обратился в полицию.

9 сентября руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», какие районы столицы стали самыми безопасными и какие преступления совершались чаще всего.

Более подробную информацию о криминальной обстановке в столичных районах читайте в специальном материале «ВМ».