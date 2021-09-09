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Столичный суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации убийств через даркнет

Илья Ашуров

Происшествия
Столичный суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации убийств через даркнет
Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в организации убийств через даркнет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 9 сентября.

— Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Магданова до 8 ноября 2021 года, — заключил пресс-секретарь суда.

В четверг стало известно, что полицейские задержали жителя Ижевска, подозреваемого в организации убийств через даркнет.

Видео: Пресс-служба Басманного суда

По данным «МВД Медиа», мужчина проживал в Ижевске. Он был администратором одного из аккаунтов, через которые группа общалась с заказчиками. У него изъяли технику, телефоны, банковские карты и прочие материалы, которые правоохранители используют в расследовании.

Указанную группу подозревают в убийстве супругов в Кольчугинском районе Владимирской области. Именно в результате расследования уголовного дела по этому преступлению оперативники обнаружили группу в даркнете.

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