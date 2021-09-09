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На Украине предложили судиться с Россией из-за нашествия медуз

Иван Юминов

Политика
На Украине предложили судиться с Россией из-за нашествия медуз
Фото: Pixabay

Курортный сезон в Запорожской области провален из-за нашествия медуз после строительства Керченского моста. Об этом заявил глава областной государственной администрации Александр Старух в четверг, 9 сентября.

Еще одной причиной появления большого числа медуз чиновник назвал то, что Россия якобы забирает воду из рек для полива. Из-за действий страны побережье Азовского моря атаковали животные и разогнали отдыхающих, уверен он.

Старух предложил посчитать ущерб от неудачного сезона и выставить за это счет России. Также он считает необходимым подать на страну в суд, отмечает RT.

27 августа первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем водной блокады полуострова.

Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в СК, добавил парламентарий. Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году, после чего реализовал это, заключил Фикс.

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