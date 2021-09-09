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Рособрнадзор раскрыл число удаленных за списывание на ЕГЭ

Иван Юминов

Общество
Рособрнадзор раскрыл число удаленных за списывание на ЕГЭ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Каждый год за списывание на ЕГЭ удаляют около тысячи участников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в четверг, 9 сентября.

— Цифра не меняется у нас практически из года в год, около тысячи ребят у нас удалены по всей стране за телефонные шпаргалки, — рассказал руководитель ведомства.

Количество удаленных приходится почти на 4,5 миллиона человеко-экзаменов. Как правило, нарушителями становятся те, кому «нечего терять», и они понимают, что не сдадут, рассказал Музаев в эфире RTVi.

30 августа в Рособрнадзоре рассказали, что 7769 человек получили высший балл на ЕГЭ в этом году. Количество сдавших экзамен на максимально возможный балл оказалось меньше, чем в прошлом году, но увеличилось по сравнению с 2019 годом.

При этом число стобалльников в 2020 году было больше, чем в 2019 году. Некоторым ученикам удалось получить высший балл по трем и четырем предметам, но такие случаи очень редки. Так, сто баллов по трем ЕГЭ получили 34 человека, по четырем — всего два человека.

28 августа Музаев заявил, что в течение следующих трех лет будут плавно вводиться изменения в процедуру ЕГЭ по всем предметам, исключая информатику. Они не будут «революционными», добавил он.

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