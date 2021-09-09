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Россия снимет ограничения по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией
Россия снимет все ограничения по коронавирусу на авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 9 сентября.
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