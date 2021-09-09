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Путин выделит 630 миллионов долларов поддержки Белоруссии

Иван Юминов

Политика
Путин выделит 630 миллионов долларов поддержки Белоруссии
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Россия выделит около 630-640 миллионов долларов финансовой поддержки Белоруссии до конца 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 9 сентября.

— Да, но это правительство договаривается, — приводит слова главы государства РИА Новости.

Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также согласовал все 28 программ по Союзному государству. По его словам, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

В документах идет речь об интеграции валютных систем, борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов. Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года.

Стоимость российского газа на 2022 год, следует из соглашения, останется для Минска на уровне 2021-го. В ходе переговоров лидеры предусмотрели договор о едином рынке электроэнергии, а также объединение рынков нефти и нефтепродуктов.

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