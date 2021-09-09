Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры в футболе

Фото: YouTube / Сборная России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры.

— Я не проявлял активность в последнее время из-за коронавируса. Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время, — рассказал он.

Хиддинк также уточнил, что собирается «совсем закончить». Наставник добавил, что не будет возобновлять карьеру, как это сделал ранее Дик Адвокат, отмечает Voetbal International.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год и смог вывести команду в полуфинал Евро-2008. Также в рамках Российской премьер-лиги он работал главным тренером махачкалинского «Анжи» в период с 2012 по 2013 год.

В ходе карьеры Хиддинк возглавлял сборные Австралии, Турции, Южной Кореи и Нидерландов. Кроме того, под его руководством в разные периоды оказывались мадридский «Реал», турецкий «Фенербахче», нидерландский ПСВ, а также лондонский «Челси».

В августе 2020 года Хиддинк возглавил сборную Кюрасао. В мае прошлого года он переболел коронавирусом, а в должности его временно заменил Патрик Клюйверт.