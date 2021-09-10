Инфекционист назвал прививки, которые нужно сделать каждому россиянину

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Этой осенью россиянам нужно не только вакцинироваться от коронавируса, но и сделать еще четыре прививки. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

По его словам, каждые десять лет россияне должны вакцинироваться против дифтерии и столбняка.

— Взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори, — уточнил Илья Акинфиев.

Он напомнил, что делать прививку от кори повторно не нужно. У привитых взрослых есть «пожизненная защита».

Акинфиев добавил, что в осенний период 2021 года также рекомендуется вакцинироваться против гриппа, несмотря на то, что люди носят маски в общественных местах и соблюдают социальную дистанцию, пишет РИА Новости.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последний препарат Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа.

Препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.