Музей Победы проведет занятия для учеников предпрофессиональных классов в Москве

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В сентябре начинается проект «Учебный день в Музее Победы». Ученики предпрофессиональных классов столичных школ смогут посетить музей и больше узнать о достижениях врачей и инженеров во время Великой Отечественной войны, а также научиться чему-то новому по профильным предметам.

— Уроки в одном из самых значимых музеев столицы — логичный шаг в развитии проекта «Учебный день в музее». Ученики предпрофессиональных классов смогут углубленно изучать ведущие дисциплины, получать реальные знания в социокультурном пространстве мегаполиса. Уверен, это найдет свое отражение в будущих полезных для города проектах, — сообщил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Среди уроков будет викторина, поисково-исследовательская деятельность, работа с архивными документами и выполнение заданий в формате государственной итоговой аттестации. Чтобы подготовиться к ним, ребятам предоставят множество методических материалов для учащихся разных уровней подготовки.

Подать заявку на участие в проекте можно на его сайте. Сделать это должен учитель или классный руководитель, который сам выберет удобные для его подопечных время и предметы. Перед походом в музей, следует ознакомиться с материалами уроков, передает официальный сайт мэра Москвы.

В мае заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что большинство выпускников предпрофессиональных классов в школах города в этом году выбрали для сдачи ЕГЭ профильные предметы. Она отметила важность того, что город дает возможность еще в школе познакомиться с будущей профессией и создает необходимые условия для развития детей.