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Эксперт рассказал, безопасно ли закупаться в «магазинах для бедных»

Елизавета Короткова

Общество
Эксперт рассказал, безопасно ли закупаться в «магазинах для бедных»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Низкие цены на товары в «магазинах для экономных» объясняются, в частности, сокращением издержек ретейлеров. Однако закупаться в дискаунтерах вполне безопасно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Кузнецов. Однако, по словам эксперта, покупатель должен понимать, что общий уровень качества товаров в таких магазинах ниже, чем в обычных.

— Продукция в дискаунтерах безопасна, но ее качественные характеристики могут быть несколько иными. Какие-то товары могут быть хуже с точки зрения качества использованных материалов (например, изделия из пластика), а какие-то — по составу. В дискаунтерах лучше всего покупать базовые продукты, — посоветовал Кузнецов.

Цены на товары в «магазинах для экономных» понижены за счет скромных интерьерных решений, объяснил эксперт. Как правило, в них не делают дорогой ремонт и не уделяют большого внимания оформлению помещения.

По словам Кузнецова, важна и подача продукции: в дискаунтерах товары часто укладывают в групповых упаковках и на палетах. Ассортимент представлен не так красиво и удобно, как это бывает в обычных магазинах, а значит, покупателям чуть сложнее выбрать нужный товар. Часто в дискаунтерах используется техническое оборудование невысокого качества, добавил эксперт.

Наконец, разнообразие ассортимента в «магазинах для бедных» гораздо уже, чем в магазинах «у дома», уточнил Кузнецов.

— Чем больше товарных групп и артикулов, тем сложнее управлять магазином. Для этого нужно большее количество персонала и финансовых вложений. Чем уже ассортимент, тем ниже издержки. Также в дискаунтерах превалирует доля продуктов с длительными сроками хранения, — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что в контексте дискаунтеров стоит говорить не о скидках, а о стабильно низких ценах. По его мнению, после пандемии российский покупатель стал более чувствителен к цене покупаемых товаров. Впрочем, данная тенденция начала прослеживаться и до пандемии.

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