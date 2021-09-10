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«Интересно было»: заманивший к себе в квартиру девочку из Ленобласти объяснил свой поступок

Илья Ашуров

Происшествия
«Интересно было»: заманивший к себе в квартиру девочку из Ленобласти объяснил свой поступок
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) обнародовал кадры допроса мужчины, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку из Ленобласти. На вопрос, с какой целью задержанный присылал ребенку фотографии в соцсетях, он заявил, что ему «было интересно».

Также в СК по Ленобласти сообщили, что ведомство проводит проверку по факту случившегося. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

— В переписке мужчина в циничной форме обсуждал с ней (несовершеннолетней девочкой — прим. «ВМ») сексуальные отношения. Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 8 сентября в полицию обратился мужчина, приживающий в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района Ленинградской области. Он заявил, что его 10-летняя дочь не вернулась домой после школы.

Для того чтобы установить местонахождение девочки, правоохранители стали изучать ее социальные сети. Им удалось выяснить, что в течение некоторого времени девочка вела переписку со взрослым 33-летним мужчиной, проживающим на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге.

Оперативники обнаружили девочку в квартире злоумышленника. Последний не успел причинить вред здоровью ребенка. Девочку передали родителям, мужчина был доставлен в отделение полиции.

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