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Не бойтесь: девушкам каких знаков зодиака этой осенью стоит изменить стиль

Василий Плиткин

Общество
Не бойтесь: девушкам каких знаков зодиака этой осенью стоит изменить стиль
Фото: pixabay.com

Девушкам пяти знаков зодиака этой осенью стоит пересмотреть свой стиль. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта.

Овен

Ваша работоспособность, да и просто активность этой осенью — колоссальная. Это удивляет и вас самих, и окружающих. Люди вокруг кажутся вам сонными мухами, а вы жаждете перемен. Ни в чем себе не отказывайте и смело воплощайте в жизнь свои фантазии. В сентябре все перемены имиджа будут удачными и подчеркнут ваши сильные внутренние качества!

Телец

Вам необходим глоток свежего воздуха, чтобы вы могли отвлечься от накопившихся проблем и избежать упадка сил на фоне грустной и унылой повседневности. Добавить в жизни ярких красок и взглянуть на себя другими глазами вам поможет смена имиджа. В сентябре все ваши эксперименты окажутся удачными, принесут вам хорошее настроение и уверенность в себе.

Лев

В целом вы за эксперименты, но не всегда они оказываются удачными. Вы склонны принимать поспешные решения и живете по принципу «сейчас или никогда». Этой осенью звезды рекомендуют вам не спешить, но все же отважиться на что-то совершенно новое. Радикальные перемены чудесным образом повлияют на ваш образ мыслей.

Не бойтесь: девушкам каких знаков зодиака этой осенью стоит изменить стильФото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Весы

Этой осенью в вас проснется настоящий бьюти-гуру! Все манипуляции с внешностью — новый цвет волос, стрижка, стиль одежды — обречены на успех. Впрочем, и в других сферах жизни, даже в любви, вы будете склонны проявлять фантазию и добиваться лучшего результата. Так что старайтесь направлять свои способности в правильное русло.

Козерог

В ближайшее время постарайтесь не использовать «протоптанные тропы», ищите ко всему нестандартный подход, в том числе и в сфере красоты. Это поможет вам взглянуть на проблему с другой точки зрения и даже найти более легкий путь. Пробуйте новое и не бойтесь меняться, вам сейчас это необходимо. Это касается и личной жизни, особенно для тех персон, кто страдает от невзаимной любви. Может быть, проще не биться головой об стену, а обойти ее?

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