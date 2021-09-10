В Институте Генплана рассказали о влиянии МЦК на жизнь горожан

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Работа Московского центрального кольца (МЦК) стартовала в столице пять лет назад, 10 сентября 2016 года. О том, какой эффект оказывает МЦК на жизнь москвичей рассказал главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

По его словам, самое главное для горожан и городской транспортной системы — еще одна кольцевая линия. Это решение позволило сделать многие рейоны Москвы более доступными и комфортными.

— Вся транспортная система Москвы — и улицы, и метрополитен, и железные дороги — построена по радиально-кольцевой системе. Никто не сказал, что эта система плоха, но в московской системе много радиусов и мало колец. Поэтому то, что москвичи получили новое пересадочное кольцо, работающее в единой системе с метрополитеном, стало главным для них изменением, — отметил специалист.

При этом Михаил Крестмейн добавил, что на кольце скорее всего не появятся новые станции.

— Вряд ли на МЦК появятся новые станции. 31 станция — оптимальное их количество, — цитирует агентство городских новостей «Москва» главного инженера.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили об открытии для пассажиров южного вестибюля станции Кутузовская МЦК. В ведомстве подчеркнули, что эта станция стала одной из популярнейших станций в Москве. За сутки ей пользуются более 30 тысяч пассажиров.