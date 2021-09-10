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Плохое настроение отнесли к причинам коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Плохое настроение отнесли к причинам коронавируса
Фото: pexels.com

Плохое настроение в разы увеличивает риск заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

По ее словам, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунную систему. Защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности. Специалист убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.

Врач отметила, что у пациентов с пониженным настроением после попадания в стационар чаще наблюдаются серьезные когнитивные нарушения. У них проявляются потеря памяти, панические атаки, депрессия, снижение ориентации во времени и пространстве, неконтролируемый гнев.

— Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых — инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения, — приводит слова эксперта «Радио 1».

Медики до сих пор до конца не изучили влияние коронавируса на когнитивные функции человека. Однако доподлинно известно, что COVID-19 влияет на психику не только в момент обострения, но и долгое время после выздоровления. По этой причине врачи призывают заранее защититься от недуга, чтобы не сталкиваться с вопросами, на которые пока нет ответов, заключила Малиновская.

Вакцинация является надежным средством профилактики коронавируса. 26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины. Также в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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