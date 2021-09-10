Гостиницу на 65 номеров на Софийской набережной достроили в Москве

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Россия, Москва, Софийская набережная Карта всех событий

Строительство гостиницы на 65 номеров на Софийской набережной завершили в центре столицы. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Объект получил заключение о соответствии техническим регламентам (ЗОС). Далее запланированы отделочные работы внутри объекта и последующий ввод отеля в эксплуатацию, — отметили в ведомстве.

Площадь нового отеля составляет более семи тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено 65 номеров и сьютов.

В Москомстройинвесте добавили, что расположенные рядом рестораны, магазины, SPA-салоны и велнес-центр с бассейном дополнят инфраструктуру гостиницы.

На официальном сайте ведомства подытожили, что данная постройка станет первым отелем мировой сети Mandarin Oriental Hotel Group в России.

В понедельник, 6 сентября, эксперты сервиса «Авито Недвижимость» провели исследование и пришли к выводу, что Москва и Московская область вошли в пятерку самых популярных регионов для осеннего отдыха. При этом самым популярным направлением для путешествий стал Дагестан, который, по прогнозам, войдет в список наиболее посещаемых мест бархатного сезона 2021 года.