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Посольство России в Латвии направило ноту в МИД из-за осквернения памятника

Анастасия Волоснова

Политика
Посольство России в Латвии направило ноту в МИД из-за осквернения памятника
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Российское посольство в Латвии направило ноту в МИД страны в связи с осквернением памятника в Риге. Об этом говорится в сообщении диппредставительства, которое было опубликовано в пятницу, 10 сентября, в Twitter-аккаунте.

Так, посольство России осуждает «акт вандализма в отношении мемориального камня». Он был установлен в октябре 1944 года на месте начала операции по форсированию Киш-озера.

Однако с памятника неизвестные сорвали и украли историческую табличку. На ней была надпись: «С этого места воины 374-й и 376-й стрелковых дивизий и 285-го отдельного механизированного батальона особого назначения 12 октября 1944 года начали форсирование Киш-озера и освобождение Риги от немецко-фашистских захватчиков».

В российском посольстве сочли похищение таблички «позорным актом надругательства» над памятью солдат, которые избавили Латвию «от коричневой чумы».

До этого посол Соединенных Штатов Джон Салливан прибыл в МИД России по вызову ведомства. В здание Салливан проследовал без комментариев.

Позднее стало известно, что посла США вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) России из-за вмешательства американской стороны в российские выборы.

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