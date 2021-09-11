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«Следы косметолога»: хирург раскрыл секрет вечной красоты Пугачевой

Анастасия Волоснова

Развлечения
«Следы косметолога»: хирург раскрыл секрет вечной красоты Пугачевой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российской певице Алле Пугачевой давно исполнилось 72 года, однако звезда выглядит намного моложе своего возраста. Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что певица смогла добиться такого эффекта благодаря современным технологиям.

По его словам, на последних снимках Пугачева предстает без макияжа. Подобного она себе не позволяла даже в молодости.

Хирург считает, что вечную красоту лицу певицы придали профессиональные косметологи. Алексанян добавил, что Пугачева не делала пластические операции, но могла пойти на круговую подтяжку лица.

— Там операций нет. Но она давно делала и круговые подтяжки, и блефаропластики, поэтому сейчас там только следы косметолога: увеличили губы и дали контур углам челюсти и подбородку, — пояснил специалист, слова которого приводит Пятый канал.

Некоторые россияне сомневаются в искренности чувств певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина из-за большой разницы в возрасте. Об отношениях звездной пары рассказала профессиональный психолог Ольга Дандар.

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