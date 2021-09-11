Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Курильских островов

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Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали специалисты в районе Курильских островов. Об этом сообщили в субботу, 11 сентября, в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр подземных толчков находится 310 километрах к северо-востоку от города Курильска, где проживают 1,7 тысячи человек. Очаг землетрясения был расположен на глубине 20 километров.

При этом сейсмологи не передавали информацию об угрозе цунами, пишет ТАСС.

В районе Курильских островов произошел также другой инцидент. Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. 14 августа сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.