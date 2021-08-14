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Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке доставили на берег

Михаил Алимов

Происшествия
Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке доставили на берег
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Камчатском крае продолжаются работы по поиску тел пассажиров разбившегося вертолета. Специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

— Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих МО подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег, — отметили в сообщении.

В МЧС добавили, что операцию проводили с помощью глубоководных аппаратов и водолазов министерства, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось о нахождении тел нескольких туристов, находившихся на борту вертолета.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».

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