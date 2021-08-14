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Тела жертв крушения вертолета Ми-8 нашли на Камчатке

Татьяна Плотникова

Происшествия
Тела жертв крушения вертолета Ми-8 нашли на Камчатке
Фото: МЧС РФ

Поисковая группа обнаружила тела нескольких туристов. Погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае. Об этом в субботу, 14 августа, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Как уточняет ведомства, тела погибших нашли в Курильском озере, рядом с фюзеляжем вертолета. Обнаружить его на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине 110 метров помог специальный аппарат.

В настоящее время решается вопрос о поднятии тел погибших туристов на берег, сообщается на официальном сайте МЧС РФ.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».

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