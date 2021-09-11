Еще 18 891 новый случай коронавируса выявили в России за минувшие сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В 85 регионах России за последние 24 часа выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в Telegram-канал оперативного штаба.

В ведомстве отметили, что 7,5 процента заболевших не имели клинических симптомов вируса.

Также за минувшие сутки в стране зарегистрировали 796 летальных исходов. Однако российские медики полностью вылечили 17 888 пациентов.

Лидерами по числу заражений стали Москва, Санкт-Петебург и Московская область, где за прошедшие 24 часа зафиксировали 1940, 1629 и 645 случаев соответственно.

Меньше всего заболевших выявили в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах. Здесь зарегистрировали 23, 16 и 12 случаев.

Таким образом, за весь период пандемии в России насчитывается 7 121 516 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них полностью вылечились 6 375 160, а умер 191 961 человек.

В пятницу, 10 сентября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаев смерти после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.

Специалист добавил, что от коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, чтобы заболеваемость пошла на убыль.